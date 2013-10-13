Матч завершен
Химик
Дзержинск
0:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
13 окт. 2013, 14:00 МСК
13.10.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы