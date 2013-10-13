Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
13 окт. 2013, 12:00 МСК
13.10.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы