Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2013, 16:00 МСК
7.10.2013, 16:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы