Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2013, 19:00 МСК
7.10.2013, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы