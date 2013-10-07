Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2013, 15:00 МСК
7.10.2013, 15:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы