Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:2
Матч завершен
Ангушт
Назрань
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
1 окт. 2013, 17:30 МСК
1.10.2013, 17:30 МСК
вторник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы