Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
1 окт. 2013, 15:00 МСК
1.10.2013, 15:00 МСК
вторник
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы