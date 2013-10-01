Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
1 окт. 2013, 17:00 МСК
1.10.2013, 17:00 МСК
вторник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы