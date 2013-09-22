Матч завершен
Салют
Белгород
3:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
22 сент. 2013, 16:00 МСК
22.09.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы