Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
22 сент. 2013, 13:00 МСК
22.09.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы