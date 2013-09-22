Матч завершен
Уфа
Уфа
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
22 сент. 2013, 12:00 МСК
22.09.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы