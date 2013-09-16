Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2013, 17:00 МСК
16.09.2013, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы