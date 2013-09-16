Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2013, 14:00 МСК
16.09.2013, 14:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы