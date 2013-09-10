Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
4:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
10 сент. 2013, 15:00 МСК
10.09.2013, 15:00 МСК
вторник
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы