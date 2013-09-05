Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
5 сент. 2013, 17:00 МСК
5.09.2013, 17:00 МСК
четверг
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы