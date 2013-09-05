Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
5 сент. 2013, 18:00 МСК
5.09.2013, 18:00 МСК
четверг
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы