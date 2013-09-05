Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
5 сент. 2013, 16:00 МСК
5.09.2013, 16:00 МСК
четверг
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы