Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
5 сент. 2013, 14:00 МСК
5.09.2013, 14:00 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы