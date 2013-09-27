Матч завершен
Сочи
Сочи
0:3
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2013, 16:00 МСК
27.09.2013, 16:00 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы