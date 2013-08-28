Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
28 авг. 2013, 11:00 МСК
28.08.2013, 11:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы