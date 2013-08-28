Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
28 авг. 2013, 17:00 МСК
28.08.2013, 17:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы