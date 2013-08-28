Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
28 авг. 2013, 18:00 МСК
28.08.2013, 18:00 МСК
среда
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы