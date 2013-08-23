Матч завершен
Салют
Белгород
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
23 авг. 2013, 18:00 МСК
23.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы