Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
23 авг. 2013, 11:00 МСК
23.08.2013, 11:00 МСК
пятница
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы