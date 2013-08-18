Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
18 авг. 2013, 17:00 МСК
18.08.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы