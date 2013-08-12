Матч завершен
Торпедо
Москва
4:2
Матч завершен
Ангушт
Назрань
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
12 авг. 2013, 18:00 МСК
12.08.2013, 18:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы