Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
12 авг. 2013, 15:00 МСК
12.08.2013, 15:00 МСК
понедельник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы