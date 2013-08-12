Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
12 авг. 2013, 17:30 МСК
12.08.2013, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы