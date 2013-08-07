Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:3
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 17:00 МСК
7.08.2013, 17:00 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы