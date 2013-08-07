Матч завершен
Уфа
Уфа
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 16:00 МСК
7.08.2013, 16:00 МСК
среда
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы