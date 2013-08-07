Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 18:00 МСК
7.08.2013, 18:00 МСК
среда
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы