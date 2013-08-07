Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 16:00 МСК
7.08.2013, 16:00 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы