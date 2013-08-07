Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 14:00 МСК
7.08.2013, 14:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы