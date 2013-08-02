Матч завершен
Арсенал
Тула
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
2 авг. 2013, 18:00 МСК
2.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы