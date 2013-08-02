Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
2 авг. 2013, 18:00 МСК
2.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы