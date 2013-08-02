Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
2 авг. 2013, 11:00 МСК
2.08.2013, 11:00 МСК
пятница
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы