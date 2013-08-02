Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
2 авг. 2013, 17:00 МСК
2.08.2013, 17:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы