Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 17:00 МСК
28.07.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы