Матч завершен
Уфа
Уфа
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 16:00 МСК
28.07.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы