Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 16:00 МСК
28.07.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы