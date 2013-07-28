Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 14:00 МСК
28.07.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы