Матч завершен
Торпедо
Москва
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
23 июля 2013, 18:00 МСК
23.07.2013, 18:00 МСК
вторник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы