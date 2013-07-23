Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
23 июля 2013, 18:00 МСК
23.07.2013, 18:00 МСК
вторник
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы