Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
18 июля 2013, 18:00 МСК
18.07.2013, 18:00 МСК
четверг
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы