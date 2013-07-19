Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
19 июля 2013, 16:00 МСК
19.07.2013, 16:00 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы