Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
18 июля 2013, 11:00 МСК
18.07.2013, 11:00 МСК
четверг
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы