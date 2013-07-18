Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:3
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
18 июля 2013, 14:00 МСК
18.07.2013, 14:00 МСК
четверг
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы