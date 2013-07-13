Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2013, 18:00 МСК
13.07.2013, 18:00 МСК
суббота
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы