Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2013, 10:00 МСК
13.07.2013, 10:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы