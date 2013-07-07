Матч завершен
Ангушт
Назрань
1:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2013, 16:30 МСК
7.07.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы